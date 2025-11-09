為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    央視揚言「全球抓捕」沈伯洋 外交部痛批：跨境鎮壓、戕害人權惡行

    2025/11/09 18:12 記者黃靖媗／台北報導
    中共官媒央視今（9）日發布「起底台獨沈伯洋」影片，稱中國可透過國際刑警組織，全球抓捕民進黨立委沈伯洋（見圖）。對此，外交部痛批，這是中國典型「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行。（資料照）

    中共官媒央視今（9）日發布「起底台獨沈伯洋」影片，稱中國可透過國際刑警組織，全球抓捕民進黨立委沈伯洋（見圖）。對此，外交部痛批，這是中國典型「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行。（資料照）

    中共官媒央視今（9）日發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織，全球抓捕沈伯洋。對此，外交部痛批，這是中國典型「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑。

    外交部批評，這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措、也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視及公然挑戰，更破壞國際秩序。外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

    針對中國對我國國人施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，外交部說明，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護我國人應有的人權。

    外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的我國國人，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外國人安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播