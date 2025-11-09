央視揚言「全球抓捕」沈伯洋 外交部痛批：跨境鎮壓、戕害人權惡行

中共官媒央視今（9）日發布「起底台獨沈伯洋」影片，稱中國可透過國際刑警組織，全球抓捕民進黨立委沈伯洋（見圖）。對此，外交部痛批，這是中國典型「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行。（資料照）

中共官媒央視今（9）日發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織，全球抓捕沈伯洋。對此，外交部痛批，這是中國典型「跨境鎮壓」，也是戕害人權的惡行，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑。

外交部批評，這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措、也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視及公然挑戰，更破壞國際秩序。外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

針對中國對我國國人施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，外交部說明，我國政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護我國人應有的人權。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的我國國人，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外國人安全。

