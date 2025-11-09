為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文追思共諜吳石黨員不挺 國民黨：有責任深化民主、避免戰爭

    2025/11/09 17:41 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「五○年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論，黨內人士也質疑。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「五○年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論，黨內人士也質疑。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文日前喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，接受《德國之聲》訪問時更說「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，並參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石。前國民黨立委陳學聖直言，國民黨已被打成急統；前青年部副主任丁瑀更痛批，鄭麗文在踐踏中華民國尊嚴。

    對此，國民黨發言人牛煦庭表示，鄭麗文已經在活動當場公開清楚地表態吳石非政治受難者，而是情報工作者，因此不應該是紀念對象。國民黨做為中華民國主要政黨之一，有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是在參與各種白色恐怖追思紀念活動中所秉持的價值。

    牛煦庭說，鄭麗文已經在活動當場、公開清楚地表態吳石非政治受難者、而是情報工作者，因此並不應該是紀念對象；白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，以及許多當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因為國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。

    「中華民國直到現在，都還在為整個社會的和解共生而努力。」牛煦庭表示，「我們要銘記、反省的，是意識形態仇恨將帶來戰爭、毀棄民主，也隨之對人權帶來更大的破壞。國民黨做為中華民國的主要政黨之一，我們有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是我們在參與各種白色恐怖的追思紀念活動中，所秉持的價值」。

    立法院國民黨團首席副書記長林沛祥說，不能隨便解讀歷史，更不能扭曲歷史來幫政治服務，這2天他看到有人說，某某黃泉下有知會跳起來等語，我們不是某某、也沒有資格去講這些話，去刻意幫先人代位思考講話，就是吃人家豆腐而已，這是非常不妥當的。白色恐怖的確是歷史上發生過的傷害及錯誤，也用轉型正義去平復不少事情，而且竟然是吳石以外的共產黨員都被平反了。

    林沛祥指出，國共時期雙方都有諜報工作者，我們是否也要考慮去給予相對的尊重及紀念，除了大家都能平復，更重要的是當時兩岸不和平，才會有這麼多令人傷感的事情，因此重點還是兩岸和平，要尊重歷史，也要尊重現在的政治情勢，鄭主席去都去了，把一些固有的成見打破，他不認為是壞事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播