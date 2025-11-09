造謠蕭美琴歐洲議會演講台灣捐巨資！總統府報警 他爽喊：媽我上新聞了

蕭美琴7日受邀到IPAC在歐洲議會舉行的年度峰會發表演說。（美聯社）

我國副總統蕭美琴7日受邀到對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，引發國際熱議，網上竟有人造謠稱蕭美琴之所以可以到歐洲議會演講，是因為台灣政府捐了「巨資」，總統府對此已報案。沒想到造謠者今天（9日）竟爽喊「媽我上新聞了」，還嗆綠媒成天造謠政府都裝沒看到，現在卻要抓一個老百姓，「大家就等著看好戲囉」。

Threads上一名自稱是「哥布林殺手」的網友發文稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元（約新台幣2866億），然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水。80億歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」哥布林殺手還配上蕭美琴在歐洲議會演講的照片，配文嘲諷「場地我租的，會議我贊助的，名聲給我的，錢老百姓出的」。

該貼文曝光馬上掀起輿論熱議，「太可笑了，法國哪有BBC呀？更何況真2400多億台幣額度，這筆預算絕對在國會被反對黨議員爆料幹到翻天的」、「說個笑話：BBC是法國的」、「你知道80億歐元是多少嗎？還是你覺得總統府移走80億歐元，立法院完全不知道？」、「沒有任何根據、數字捏造、法國bbc這麼竹篙接菜刀的說法都能有這麼多人信，真的沒法怪台灣詐騙集團猖獗，因為真的有一堆笨蛋」、「原文報導貼出來啊，造謠爽了沒」、「可以先查一下資料嗎？不是先發貼文就贏一半ㄟ」、「真的很可悲，看到台灣躍上國際版面就急著造謠詆毀」。

而總統府今天表示，有關網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。IPAC也直言，相關言論為「假消息」，聯盟共同主席自主決定對蕭美琴提出邀請，而她也欣然決定接受邀請，事情就是如此。

不過哥布林殺手似乎沒在怕，開酸「看到一堆青鳥在下面崩潰發文，就知道我又說對了什麼」，還轉發總統府報案的相關新聞，爽喊「媽我上新聞了！」稍早他又發文，「青鳥現在各個都在那邊替我擔心被告，有政府會告人不是很好嗎？……三民自、鏡週刊天天造謠當沒看到，真要抓一個老百姓，大家就等著看好戲囉！」

網友紛紛嘲諷，「嘴好秋，真棒！期待出來喊司法迫害」、「怕被告還在那說有政府會告人不是很好嗎，完全不敢面對自己造謠所犯的錯」、「造謠的東東，真沒出息」、「有多低能才會說bbc是法國的」、「幫你想好3個理由：帳號被盜、喝醉、開個玩笑沒想到會這麼嚴重」、「超想看造謠仔的本尊」、「好了啦，你現在的行為在心理學叫做自我穩定態，也就是深夜中唱歌壯膽，記者會上哼歌裝鎮定的模式」、「到時候千萬不要道歉」。

Threads上一名自稱是「哥布林殺手」的網友發文稱蕭美琴之所以可以到歐洲議會演講，是因為台灣政府捐了「巨資」，連平台都跳出「不實貼文」的通知。（圖翻攝自Threads）

哥布林殺手嗆綠媒成天造謠政府都裝沒看到，現在卻要抓一個老百姓。（圖翻攝自Threads）

