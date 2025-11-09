力挺蘇巧慧選新北！陳其邁笑說：「水獺媽媽」更有名

陳其邁發文力挺蘇巧慧。（翻攝陳其邁臉書）

高雄市長陳其邁今在臉書PO文，公開力挺立委蘇巧慧參選新北市長，他提到蘇巧慧不只長期為新北爭取建設，還特別關心本土教育，笑說在許多小朋友心中，「水獺媽媽」可能比蘇巧慧更有名。

陳其邁說，與蘇巧慧在國會當同事、政院當戰友，兩人一直都是理念相同的好夥伴；蘇巧慧從擔任立委第一天就持續為新北爭取地方建設，也堅定支持許多進步與改革，推動台灣向前行。

他表示蘇巧慧是台大法律系畢業，赴美留學就讀法律研究所，也是一位律師，在擔任立委期間已15度獲公督盟優秀立委，非常不容易。

陳其邁特別提到蘇巧慧長期關心台灣文化與本土教育，還自己製作水獺媽媽台語說故事的podcast，讓孩子更願意親近本土語言，在許多小朋友的心中，水獺媽媽可能比蘇巧慧更有名。

陳其邁認為，新北是台灣人口最多城市，是北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長，他相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選，全力支持巧慧，巧慧加油！

