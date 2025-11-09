中國將對沈伯洋展開全球抓捕 陸委會：絕不符合國際引渡條件

陸委會痛批，北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。（資料照）

中國官方日前對民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪進行立案偵辦，中共官媒央視今天進一步發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會痛批，北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。

陸委會表示，中共以台獨來指控沈伯洋委員，這是典型的「跨國鎮壓」，是對國際規範和秩序的公然挑戰。包括本案在內，台灣政府正與國際社會合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑。



陸委會指出，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。

針對去哪些國家可能會被逮捕引渡到中國？陸委會回應，中共雖然與60多個國家分別簽有司法互助或引渡條約，但是依據國際慣例與聯合國相關規定，「政治犯不引渡」是國際原則，且必須是雙方都認為犯罪的行為才能引渡。

陸委會提及，北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。政府也提醒國人，旅外要盡量避免赴政治立場極度偏頗、法律體系較不健全的國家，危邦不入、亂邦不居，才是平安回家的不二法則。

