中共官媒發布影片威脅 沈伯洋：別妄想羅織罪名伸手到台灣！

中共官媒《央視》今發布影片，除對民進黨立委沈伯洋揚言進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾。對此，沈伯洋強調，台灣、中國是一邊一國，兩邊互不隸屬，「不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來！」

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對我國立委、黑熊學院創辦人沈伯洋立案偵查，引發國際關注。中國《央視新聞》今更以長達近8分鐘的專題報導「起底」沈伯洋，指控他「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。

對此，沈伯洋回應指出，《央視》在假日時非常辛苦，做了他7分半鐘的微紀錄片，裡面還是充滿造謠，甚至說他又收了台商多少錢、收了美國多少錢，這和台灣的國民黨立委傅崐萁有何差別，一直說他有美國的3棟房子，結果都拿不出證據。

「如果按照你們講的我那麼有錢的話，那現在你們欠我不知道幾棟房子，還有幾億美金了。」沈伯洋說，堂堂泱泱大國用這樣的一個方式，把手伸到其他主權國家裡面，用官方媒體造謠的方式，說真的實在是不可取，更不要講說，「你們最近做（中共領導人）習近平的影片，搞不好都還沒有7分半鐘。」

沈伯洋也敬告《央視》，「認真做你們的內宣就可以了，台灣、中國是一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。

沈伯洋也提及，中共大概想要轉移注意力，畢竟副總統蕭美琴和前總統蔡英文接連出訪。「不過中共又失敗了，因為不管我有沒有被通緝，Nobody cares，台灣人真的沒在理中共。」

