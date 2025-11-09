爭取銀髮族認同 林岱樺:若擔任高雄市長要推「長者智慧手錶」

立委林岱樺指出，如果擔任高雄市長，會推動長者智慧手錶政策。（林岱樺團隊提供）

立委林岱樺今表示，如果擔任高雄市長，她會力推「長者智慧手錶」，只要長輩在家中或外出時有突發狀況，系統可第一時間通知家屬與關懷中心。

林岱樺昨走訪高雄旗山老街、市場與天后宮參香，沿途向鄉親請安、傾聽在地心聲，過程中由三協里長劉文寶、大德里長曾慶義、湄洲里長陳聖允、南勝里長廖宗吉、上洲里長柯瑞斌、旗山農會總幹事方介佐、三農宮副主委張榮哲、總幹事吳清曲等地方仕紳陪同。

請繼續往下閱讀...

林岱樺表示，旗山是高雄山城的重要生活與觀光核心，但在「長輩照顧」與「交通便利性」仍需加強，長者行動不便、就醫接送與採買不易。

她表示，如果擔任市長，會持續強化偏鄉小黃公車，透過整合計程車與公運系統，提供更具彈性、預約制且補貼友善的交通服務，解決偏鄉地區交通問題，讓長輩能安全、方便出門。

面對高齡化加速，偏鄉銀髮族不只需要交通服務，更需要即時照護協助，她將推動「長者智慧手錶」，透過配戴具有定位、跌倒偵測、觀測血氧、緊急求救及健康監測功能的智慧手錶，並連線到高雄市七家醫院建置在地照護網絡。

未來只要長輩在家中或外出時有突發狀況，系統可第一時間通知家屬與關懷中心，有效提升長者安全感，也減輕子女遠距照護壓力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法