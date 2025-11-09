蕭美琴親赴比利時演說 學者：成功形成出訪「新慣例」

副總統蕭美琴7日應邀進入位於比利時布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，蕭9日早晨在桃園國際機場發表返國談話。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會並發表演說，創下外交突破。成功大學政治系教授王宏仁今（9）日表示，蕭美琴此行「成功打破過往慣例」，未來台灣副總統，甚至總統出訪將形成新慣例，讓台灣外交參與空間更進一步。

王宏仁受訪表示，蕭美琴到訪比利時不僅是外交突破，凸顯歐洲國家對中國打壓的反感，本次我國策略也相當成功，駐歐盟代表謝志偉更是努力嘗試，有賴於總統賴清德、外交部長林佳龍，以及謝志偉共同的努力，才讓這次蕭美琴的訪問成功。

王宏仁表示，中國打壓一直存在，但台灣不能因為有中國打壓而什麼事都不做，台灣雖然不希望在美中競爭中過度被凸顯、高調，但該高調的時候就要高調。

王宏仁指出，蕭美琴到訪比利時布魯塞爾，並進入歐洲議會內，「成功打破過往慣例，往後就成為一個新慣例了」，讓台灣外交參與空間更進一步，「與台不台獨完全是兩回事」。

針對林佳龍近期4度訪歐、蕭美琴及前總統蔡英文先後訪歐，王宏仁指出，林佳龍近期也有去美國紐約、日本、菲律賓等地，他認為，目前我國策略應是「全面布局」，對於東南亞國家、日本、韓國、美國等，我國都很重視，同步進行，個別突破中共的外交封鎖。

