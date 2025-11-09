鄭麗文祭共諜！賴瑞隆：藍營敵我不分釀「三大錯」

鄭麗文祭共諜，賴瑞隆抨擊藍營敵我不分釀「三大錯」。（賴瑞隆團隊提供）

國民黨主席鄭麗文參與「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石引發爭議。民進黨立委賴瑞隆今強調，藍營此舉不只敵我不分，更釀成「三大錯誤」，包括對「中共統戰的唱和」、「轉型正義的羞辱」，「向國際發出錯誤訊號」。

賴瑞隆指出，鄭麗文及其領導的國民黨在祭拜共諜爭議爆發後，卻唐突扯到「中配權益」，試圖將追思共諜包裝成捍衛自由，此舉連「自己人都不挺」，眾多藍營人士紛紛跳出來批評。

他解析被中共封為「密使一號」的吳石，是對岸在國軍內部最高諜報人員，根據研究其交付中共的軍事機密甚至直接、間接造成上萬名國軍犧牲，國民黨主席出席祭拜出賣中華民國、台灣的「首席共諜」，根本是對國家的背叛。

賴瑞隆認為，鄭麗文上任後繼宣稱普廷不是獨裁者、指派副主席蕭旭岑見國台辦主任宋濤，現在又出席紀念共諜活動，這不只是價值偏差，更是對國家的背棄。

對照賴清德總統推動民主外交、蕭美琴副總統在歐洲議會演說，蔡英文前總統前往柏林自由會議交流，民進黨始終與民主同盟站在一起，國民黨的行為卻是向國際發出錯誤訊號，茲事體大，面對如此大是大非，呼籲所有國民黨公職、有志參選者，都應清楚表達自己的立場。

