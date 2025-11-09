為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨黨內初選適用選罷法 「搓圓仔湯」、賄選將面臨刑責

    2025/11/09 14:34 記者謝君臨／台北報導
    民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記。（資料照）

    民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記。（資料照）

    民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記。民進黨秘書長徐國勇日前也在黨中常會提醒，黨內初選比照大選，皆適用「公職人員選舉罷免法」相關規定。根據該法，自公告其提名作業之日起，於提名作業期間，若有「搓圓仔湯」或「賄選」的情況，都將面臨刑責。

    據轉述，民進黨主席賴清德5日在中常會上指出，民進黨已公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日進行初選登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。賴也提出3點提醒，包含不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭、嚴禁相互攻訐。

    根據「選罷法」規定，黨內初選時，只要黨內候選人自「公告其提名作業之日」起，於提名作業期間，對候選人或具有候選人資格之人，行求、期約或交付、收受賄賂或其他不正利益，而放棄競選者，也就是所謂「搓圓仔湯」，依該法第97條，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科200萬元以上2千萬元以下罰金。

    另，如果在黨內初選中，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，依「選罷法」第99條，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科100萬元以上1千萬元以下罰金。

    此外，「選罷法」第101條第2項也規定，預備犯「搓圓仔湯」、「賄選」之罪者，處1年以下有期徒刑。預備或用以行求期約、交付或收受之賄賂，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

