「哥布林殺手」造謠台灣捐80億歐元換蕭美琴演講 總統府已報警

帳號caffrey802在社群平台造謠台灣捐80億歐元換副總統上台演講。對此，總統府指已報警處理。（圖擷取自Threads平台）

副總統蕭美琴7日應邀進入歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量，Threads卻出現「台灣捐80億歐元交換演講」的不實訊息，總統府表示，此為惡意捏造、絕非事實，已通知警政單位依法處理，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛。

在Threads平台上自稱新人哥布林殺手、Jim哥、天選大人的帳號caffrey802，7小時前發文宣稱：「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」不過，隨即被網友質疑，80億歐元幾乎等於2842億台幣，法國又是哪來的BBC？

總統府發言人郭雅慧稍早也表示，有關網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

帳號caffrey802自稱新人哥布林殺手、Jim哥、在YT以「天選大人」開直播。（圖擷取自Threads平台）

