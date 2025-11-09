為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭美琴親赴歐洲演說 莊瑞雄讚台歐關係突破「代表台灣不是孤島」

    2025/11/09 14:04 記者黃靖媗／台北報導
    副總統蕭美琴7日出席於歐洲議會舉辦的IPAC年會。（美聯社）

    副總統蕭美琴7日出席於歐洲議會舉辦的IPAC年會。（美聯社）

    副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破。立法院「台歐盟國會議員聯誼會」會長莊瑞雄表示，蕭美琴親赴歐洲是「台歐關係的一大突破」，歐洲願意打開大門，象徵國際社會對台灣民主自由的高度肯定，也代表台灣不是孤島，民主聲音正被全世界聽見。

    莊瑞雄今日受訪表示，蕭美琴能親赴歐洲、登上歐洲議會發表演說，是「台歐關係的一大突破，也是民主價值的共同展現」，歐洲願意打開大門，象徵國際社會對台灣民主自由的高度肯定。

    莊瑞雄強調，這不只是外交層面的進展，更代表「台灣不是孤島，民主的聲音正被全世界聽見」，歐洲議會讓台灣發聲，意義在於台灣已是民主陣營中不可或缺的夥伴。

    莊瑞雄也指出，「台歐盟國會議員聯誼會」一直扮演重要橋梁，持續與歐洲各國議員交流合作，從旁協助推動相關互訪，每一次的交流，都是讓世界更了解台灣的一步，這就是最有力的外交。

