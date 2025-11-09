籲國民黨自省 台灣北社：鄭麗文獻媚投誠、為共諜唱紅歌

國民黨主席鄭麗文昨日出席「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論，黨內人士也質疑。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文昨參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人。台灣北社今發布聲明，嚴正譴責鄭麗文於近日參加統派團體「白色恐怖秋祭」，在共諜吳石遺像前獻花、合唱中國紅色歌曲〈安息歌〉之行為，此舉不僅錯置歷史是非，更在自由民主的土地上，替極權唱頌，使全體台灣人民蒙羞。

台灣北社指出，〈安息歌〉誕生於1945年，為中國共產黨滲透時期的紅色歌曲，歌詞「你們的血照亮著路」原意在頌揚為共產革命犧牲的同志。鄭主席在此背景下合唱、致敬，等同為中共隱蔽戰線正名，對曾為自由奮戰、死於共諜背叛的中華民國軍民，是二度傷害。

台灣北社續指，鄭麗文與中共統戰動作呼應，形同在地協力。中共全國政協主席王滬寧日前下令「31省市台辦須學習吳石精神」，不久國民黨主席即於台灣配合演出，這樣的時間與行動對應，難謂非統戰戲碼；吳石為國軍中將，於徐蚌會戰洩密導致十餘萬國軍覆滅，如今卻被中共包裝為「烈士」，鄭麗文若仍自稱中華民國政黨領袖，卻參與對共諜獻花的場合，形同承認中共敘事、成為第五縱隊的一環。

「國民黨內應自省！」台灣北社表示，國民黨內多數基層與長輩仍以「反共保台」為志，如今目睹黨主席在統戰活動中獻花、唱紅歌，心中痛心。此舉不是「歷史反思」，而是政治投誠；不是「文化交流」，而是權力迎合。若一位政黨領袖的判斷與智慧低於全體國民的平均值，仍自以為「突破僵局」，那不是領導，而是禍國。

台灣北社認為，歷史的教訓不容遺忘，1936年西安事變、1945年重慶談判，國民黨兩度與中共談「和平」，前者被脅迫，後者被欺騙，最終導致政權潰敗；今日鄭麗文高舉「和平談判」之名，卻在台灣本土先行跪拜紅歌、致敬共諜，已非談判，這次的起手式就是卑躬屈膝。

「台灣人民要清楚，這不是哀悼，而是獻媚投誠。」台灣北社強調，台灣的民主與自由，是先人以血淚換來的珍貴果實，任何以「和平」之名向極權低頭的行為，都是對歷史的侮辱。鄭麗文若真重視人權與自由，應先關心仍在中國失聯、被拘押的台灣人民，而非為共諜唱紅歌。

台灣北社重申，他們尊重各政黨的多元立場，但對任何協助中共統戰、矮化國家主權的行為，絕不沉默，台灣的和平，必須建立在尊嚴與民主之上，而非屈服與歌頌。

