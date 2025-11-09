為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文追思共諜 陳學聖：國民黨已被打成急統 不知候選人明年怎麽選

    2025/11/09 13:55 記者林欣漢／台北報導
    前國民黨立委陳學聖。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文日前喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，接受《德國之聲》訪問時更說，「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，並參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石。前國民黨立委陳學聖直言，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，鄭上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？

    陳學聖指出，鄭麗文「祭拜共諜」說，讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028年總統立委大選。國民黨候選人會很辛苦，因為還沒找到很好的對應說詞。

    陳學聖認為，前國民黨主席洪秀柱的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現在鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。

    陳學聖表示，鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著妳，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

