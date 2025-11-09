為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    范雲偕50幾位IPAC國會議員 替仍被囚禁黎智英發聲

    2025/11/09 13:31 記者謝君臨／台北報導
    IPAC共同主席、民進黨立委范雲（左二）在IPAC高峰會和來自全世界50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。（范雲國會辦公室提供）

    IPAC共同主席、民進黨立委范雲（左二）在IPAC高峰會和來自全世界50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。（范雲國會辦公室提供）

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025高峰會7日晚間在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，副總統蕭美琴首度踏入外國議會，向來自全球各國的IPAC立法者進行演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲也在現場和來自全世界的50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。

    范雲表示，自己在「2025 IPAC布魯塞爾高峰會」現場，和來自歐洲、亞太、北美、拉丁美洲和非洲多國的50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的黎智英發聲。她說，就在高峰會召開前一週，美國總統川普與中國國家主席習近平會晤時，當面要求釋放黎智英。這個行動讓香港再次被世界關注。

    范雲指出，黎智英是第一位被以「勾結外國勢力罪」起訴的香港民主人士。他從2003年「反基本法23條遊行」、2014年的「雨傘運動」，到2019年的「反送中」，始終站在前線。面對威脅，他選擇留下，說：「我已準備坐牢，不會後悔。」他用行動告訴我們，堅持自由從來不容易。

    范雲也感謝黎智英的兒子黎崇恩特別前來IPAC報告他父親的狀況。黎崇恩講完後，她向黎自我介紹，黎很高興告訴她自己住過台灣，她也發現黎的中文有台灣口音。他辛苦了，持續為營救父親在國際奔走。

    范雲強調，IPAC不只是國會議員的外交場合，更是全球國會議員共同對抗威權擴張的平台。過去IPAC持續呼籲各國政府檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她作為IPAC共同主席，除了在現場代表台灣發聲，也聲援支持爭取自由的香港人，共同對抗中國威權擴張，守護民主與人權！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播