范雲偕50幾位IPAC國會議員 替仍被囚禁黎智英發聲

IPAC共同主席、民進黨立委范雲（左二）在IPAC高峰會和來自全世界50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。（范雲國會辦公室提供）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025高峰會7日晚間在比利時布魯塞爾的歐洲議會展開，副總統蕭美琴首度踏入外國議會，向來自全球各國的IPAC立法者進行演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲也在現場和來自全世界的50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英發聲。

范雲表示，自己在「2025 IPAC布魯塞爾高峰會」現場，和來自歐洲、亞太、北美、拉丁美洲和非洲多國的50幾位國會議員，一起為仍被囚禁的黎智英發聲。她說，就在高峰會召開前一週，美國總統川普與中國國家主席習近平會晤時，當面要求釋放黎智英。這個行動讓香港再次被世界關注。

范雲指出，黎智英是第一位被以「勾結外國勢力罪」起訴的香港民主人士。他從2003年「反基本法23條遊行」、2014年的「雨傘運動」，到2019年的「反送中」，始終站在前線。面對威脅，他選擇留下，說：「我已準備坐牢，不會後悔。」他用行動告訴我們，堅持自由從來不容易。

范雲也感謝黎智英的兒子黎崇恩特別前來IPAC報告他父親的狀況。黎崇恩講完後，她向黎自我介紹，黎很高興告訴她自己住過台灣，她也發現黎的中文有台灣口音。他辛苦了，持續為營救父親在國際奔走。

范雲強調，IPAC不只是國會議員的外交場合，更是全球國會議員共同對抗威權擴張的平台。過去IPAC持續呼籲各國政府檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她作為IPAC共同主席，除了在現場代表台灣發聲，也聲援支持爭取自由的香港人，共同對抗中國威權擴張，守護民主與人權！

