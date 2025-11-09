2026民進黨台南、高雄、嘉縣初選明起跑 賴清德祭「3禁」防內鬥

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記。（記者陳昀攝）

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調，預期黨內競爭態勢將進一步升溫。為此，民進黨主席賴清德日前向黨內提出3點提醒，包含不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭，以及嚴禁相互攻訐。

據轉述，賴清德5日在中常會上指出，民進黨已公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從11月10日到14日進行初選登記，並提出上述3點提醒。民進黨秘書長徐國勇席間也提醒，黨內初選比照大選，皆適用「選罷法」相關規定。

請繼續往下閱讀...

民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣的執政任期將於明年屆滿，黨中央將辦理初選決定提名人選。依公告，有意參選者必須於10日至14日到民進黨中央黨部領表登記，並繳交新台幣30萬元的登記費、60萬元的民調費用以及10萬元的保證金。

完成登記後，黨內將先行溝通協調，協調至今年12月16日截止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民意調查決定提名人選；初選民調期間為2026年1月12日至1月17日。此外，受評議機關停權處分者，期限不得超過初選登記日，且不得有民進黨「公職候選人提名條例」第六條消極資格所列情事。

雖然民進黨初選登記程序尚未正式展開，黨內競爭已提前升溫。高雄市方面，爭取提名的黨籍立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑近來都陸續提出市政願景，並舉辦造勢活動爭取選民支持，競爭態勢激烈。

台南市的提名同樣引發關注，立委林俊憲、陳亭妃頻頻隔空交鋒，讓初選提前進入白熱化。至於嘉義縣，立委蔡易餘已明確表達參選意願，民進黨嘉義縣議員黃榮利則被視為潛在挑戰者，民進黨在地方的競爭態勢逐漸明朗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法