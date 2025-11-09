中共威脅全球通緝沈伯洋 央視8分鐘「起底」影片：收手吧！

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對我國民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋立案偵查，引發國際關注。今（9）日，中國央視新聞更以長達近8分鐘的專題報導「起底」沈伯洋，指控他「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。

央視新聞開頭點名，「沈伯洋是誰？他的公開身分為台灣台北大學犯罪學研究所所長、民進黨立委」，又稱其自去年10月被中國國台辦列入台獨頑固分子清單並實施制裁後，其真實面目逐漸為公眾所知。並引述重慶市公安局說法，稱沈伯洋透過建立「台獨分裂組織」黑熊學院等方式，大肆宣揚「台獨分裂謬論」，充當民進黨當局謀獨挑釁的打手，向台灣青少年兜售台獨主張和仇中思想，企圖散播台海暴力的衝突種子，赤裸裸從事分裂國家犯罪活動。

影片還指控，沈伯洋「長期宣揚台獨主張，並借助外部勢力推動實質性台獨議程」，點名他2021年創立「黑熊學院」，散布「中國即將武統台灣」的言論，並宣稱要在3年內訓練300萬名「防衛台灣」的民間黑熊勇士。該機構被中國國台辦定性為「台獨基地」，被指是「民進黨與外部勢力培育暴力台獨分子的系統性機構」。

今年10月28日，重慶市公安局宣布，對沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，稱隨著調查的深入，這個長期從事「台獨」分裂活動的頑固分子，最隱秘的真相，將被徹底揭開。重慶市公安局民警還說，目前偵辦工作「依法進行中」，並已開放舉報信箱與電話，將收到的「舉報線索逐一核實、納入證據」，承諾「在犯罪事實清楚、證據確實充分情況下，依法移送檢察院審查起訴」。

央視專題亦延伸指控，稱沈伯洋對中國配偶族群「惡意攻擊」，污名「陸配是間諜」，導致多名中國籍母親被迫離開台灣。更進一步「起底」其家庭背景，指沈父沈土城為台商，在中國從事轉手貿易「藉陸獲利卻煽動台獨」，又指沈伯洋赴美留學前「只是補習班老師」，返台後「迅速躍升民進黨不分區立委第一名」。

中國人民大學法學院教授程雷表示，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會透過國際刑警組織等一系列國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。影片最後語帶恐嚇，稱此次立案不僅是對沈伯洋「違法行為」的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你」。

