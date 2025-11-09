觀察》從蕭美琴、蔡英文突圍訪歐 細探台灣國安外交戰略藍圖

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社）

在全球局勢動盪、中國步步進逼之際，副總統蕭美琴與前總統蔡英文先後訪問歐洲，為台灣外交版圖寫下全新篇章。2場看似獨立的行程，從策劃、交涉到維安，每一步都展現國安與外交團隊的緊密協作與高度默契，也預示台灣有能力透過精準的外交策略與嚴謹的國安情勢研判，持續拓展國際空間，深化與民主世界的連結，在國際舞台上穩健前行。

回顧去年3月蕭美琴訪問捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾、施壓干擾，甚至一度密謀衝撞其座車恐嚇；捷克參議院外交委員會主席費雪日前也披露，前總統蔡英文去年10月訪問捷克時，也被中國大使館緊盯行蹤。我國高層出訪面臨嚴峻的外部壓力，但台灣拓展國際空間的決心依然堅定不移。

歐洲時間11月7日，蕭美琴在外交部長林佳龍、駐歐盟代表謝志偉等人陪同下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於比利時布魯塞爾歐洲議會召開的年會，並以「台灣是世界動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說。我國現任副總統正式走入跨國議會高層論壇，充分展現台灣作為民主夥伴的穩定形象。

據了解，總統府、外交部在此次行程的籌劃極為低調且高度保密，連現場與會的國會議員，也只提前一小段時間得知「神秘嘉賓」到訪。這樣縝密的安排，不僅體現外交策略的細膩，也彰顯國安團隊在安全評估與風險控管上的周延部署。從行前的計畫擬定到臨場的維安執行，都有賴國安會、外交部及駐外單位密切合作，確保每個環節都萬無一失。

蕭美琴副總統今晨才返抵國門，前總統蔡英文緊接著於昨晚啟程訪問德國，預計10日應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說。這已是蔡英文卸任總統後第3度訪歐，旨在進一步深化台灣與歐洲民主夥伴的連結，並持續拓展台灣的國際能見度。

蕭美琴與蔡英文接力訪問歐洲，看似是2場獨立的行程，實則是同一條戰略軸線的延伸，展現國安與外交團隊的高效分工與高度默契，從行前規劃的保密、接待規格的交涉、安全工作的安排，同時必須即時掌握中共的軍事動態，整體運作流暢而穩定，也讓外界所謂「龍燮不合」的傳言不攻自破。

對台灣而言，蕭美琴與蔡英文的歐洲行不只是外交上的突破，更象徵著制度的成熟與國家能量的展現。從國安會的全局掌握到外交部的前線執行，再次印證台灣面對複雜多變的國際局勢，有能力透過精準的外交策略與國安情資研判，持續深化與民主世界的連結。穩健的國安外交團隊，更是台灣在國際舞台持續綻放光芒的堅實基礎。

