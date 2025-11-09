陳其邁籲別把「他」當塑膠 許智傑︰小金剛是鋼鐵做的

陳其邁點名許智傑，呼籲外界別把他當塑膠，許智傑今強調，小金剛自鋼鐵做的。（圖由許智傑團隊提供）

高雄市長陳其邁昨被問及民進黨高市長初選民調時，提醒大家別把許委員（許智傑）當塑膠！許智傑今指出，謝謝市長肯定、他知道小金剛是鋼鐵做的。

陳其邁昨出席彌陀虱目魚文化節，被問及對民進黨高雄市長初選民調看法時表示，他們幾位（4位綠委）都是君子之爭，差距也都非常小。

請繼續往下閱讀...

他進一步提到，差距小的原因是在於他們在立法院都很努力，目前台灣的政治風氣非常對立，那怎樣能夠展現君子之爭，這是選民的期待，投票的是選民，能夠很接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，都值得大家給予他們多一點機會。

陳其邁還點名立委許智傑，直說他也不錯啊，「不要把他當塑膠」。

許智傑今說，謝謝其邁市長的肯定，確實多份比較有公信力的民調公司顯示，他都是第二且在誤差範圍內；他解釋陳其邁知道小金剛是鋼鐵做的、不是塑膠，來自基層組織的市民力量，這是他最大的優勢。

許智傑強調，這2個月會繼續衝刺，再加上南高屏大生活圈的遠見和行動力，最後代表民進黨投入選戰，團結大家、一起獲得最後勝利。

