為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳其邁籲別把「他」當塑膠 許智傑︰小金剛是鋼鐵做的

    2025/11/09 12:37 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁點名許智傑，呼籲外界別把他當塑膠，許智傑今強調，小金剛自鋼鐵做的。（圖由許智傑團隊提供）

    陳其邁點名許智傑，呼籲外界別把他當塑膠，許智傑今強調，小金剛自鋼鐵做的。（圖由許智傑團隊提供）

    高雄市長陳其邁昨被問及民進黨高市長初選民調時，提醒大家別把許委員（許智傑）當塑膠！許智傑今指出，謝謝市長肯定、他知道小金剛是鋼鐵做的。

    陳其邁昨出席彌陀虱目魚文化節，被問及對民進黨高雄市長初選民調看法時表示，他們幾位（4位綠委）都是君子之爭，差距也都非常小。

    他進一步提到，差距小的原因是在於他們在立法院都很努力，目前台灣的政治風氣非常對立，那怎樣能夠展現君子之爭，這是選民的期待，投票的是選民，能夠很接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，都值得大家給予他們多一點機會。

    陳其邁還點名立委許智傑，直說他也不錯啊，「不要把他當塑膠」。

    許智傑今說，謝謝其邁市長的肯定，確實多份比較有公信力的民調公司顯示，他都是第二且在誤差範圍內；他解釋陳其邁知道小金剛是鋼鐵做的、不是塑膠，來自基層組織的市民力量，這是他最大的優勢。

    許智傑強調，這2個月會繼續衝刺，再加上南高屏大生活圈的遠見和行動力，最後代表民進黨投入選戰，團結大家、一起獲得最後勝利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播