為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文追思共諜吳石 王婉諭：對白色恐怖歷史、中國統戰嚴重誤判

    2025/11/09 12:14 記者林哲遠／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    中國國民黨主席鄭麗文昨參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發高度爭議。時代力量黨主席王婉諭今受訪時說，作為主要政黨的領導人，鄭麗文應該更謹慎，理解紀念的意義與統戰的界線，面對中國的滲透與話語戰，台灣的政治人物需要有的是歷史素養與民主自覺，而不是被操弄的熱情。

    王婉諭指出，白色恐怖的歷史，屬於所有台灣人，不該被任何政黨或意識形態壟斷。民主社會紀念受難者，是為了提醒國家不要再以政治理由迫害異議，這與當年受害者的思想立場無關。真正的重點，是反省威權與捍衛人權。

    王婉諭續指，鄭麗文主席在不清楚歷史脈絡與紀念活動主軸的情況下，輕率地參與、甚至發表追思共諜吳石的談話，顯然暴露了她對白色恐怖歷史與中國統戰策略的嚴重誤判。吳石在歷史上確實是中共派駐國民政府的高層間諜，中共今日藉由包裝他為「革命英雄」，是其一貫的統戰敘事。

    「若台灣政治人物未能分辨其中的操作，反而成為他人宣傳的一部分，那才是真正危險的事。」王婉諭提醒，台灣社會可以包容不同歷史記憶，但不應模糊敵我與加害關係。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播