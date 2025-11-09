鄭麗文追思共諜吳石 王婉諭：對白色恐怖歷史、中國統戰嚴重誤判

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文昨參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發高度爭議。時代力量黨主席王婉諭今受訪時說，作為主要政黨的領導人，鄭麗文應該更謹慎，理解紀念的意義與統戰的界線，面對中國的滲透與話語戰，台灣的政治人物需要有的是歷史素養與民主自覺，而不是被操弄的熱情。

王婉諭指出，白色恐怖的歷史，屬於所有台灣人，不該被任何政黨或意識形態壟斷。民主社會紀念受難者，是為了提醒國家不要再以政治理由迫害異議，這與當年受害者的思想立場無關。真正的重點，是反省威權與捍衛人權。

王婉諭續指，鄭麗文主席在不清楚歷史脈絡與紀念活動主軸的情況下，輕率地參與、甚至發表追思共諜吳石的談話，顯然暴露了她對白色恐怖歷史與中國統戰策略的嚴重誤判。吳石在歷史上確實是中共派駐國民政府的高層間諜，中共今日藉由包裝他為「革命英雄」，是其一貫的統戰敘事。

「若台灣政治人物未能分辨其中的操作，反而成為他人宣傳的一部分，那才是真正危險的事。」王婉諭提醒，台灣社會可以包容不同歷史記憶，但不應模糊敵我與加害關係。

