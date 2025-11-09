陳其邁PO合照力挺參選新北市長 蘇巧慧：照片可再選漂亮一點

立委蘇巧慧今感謝高雄市長陳其邁PO合照、發文鼓勵她參選新北市長。（記者黃政嘉攝）

高雄市長陳其邁今於個人臉書臉專PO出過去與立委蘇巧慧在立法院當同事的合照，支持蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧今接受媒體聯訪回應時，謙稱陳其邁為「政治上的學長」，高雄進步得非常快，未來希望能夠學習，除了感謝他的發文鼓勵，還幽默表示「他照片可以選得再漂亮一點。」

陳其邁貼文指出，過去跟蘇巧慧在國會當同事、政院當戰友，2人一直都是理念相同的好夥伴，蘇巧慧從擔任立委的第1天，就持續為新北爭取地方建設，也堅定的支持許多進步與改革，推動台灣向前行。他相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選，全力支持巧慧，巧慧加油！

蘇巧慧今天到新北市新莊區丹鳳國小出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園親子活動，對於陳其邁的PO文鼓勵，蘇巧慧回應，說是同事其實有一點不好意思，但確實在立法院同時擔任過立法委員。蘇巧慧說「陳其邁一直是我非常尊敬的政治上的學長」尤其在他擔任高雄市長後，大家可以看到他不管是在招商、治理城市，甚至行銷城市，種種面向都表現得非常優秀，大家都覺得高雄進步得非常快，這也是未來希望能夠學習，讓新北市有活力、有進步力、有創造力，「非常感謝他願意發文鼓勵我。」唯一就是說，他的照片可以選得再漂亮一點，我跟他有很多漂亮的照片。

立委蘇巧慧今感謝高雄市長陳其邁PO合照、發文鼓勵她參選新北市長。（取自「陳其邁 Chen Chi-Mai」臉書）

