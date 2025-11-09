為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴訪歐外交大突破幕後曝光！ 謝志偉、吳志中為了台灣有志一同

    2025/11/09 11:47 即時新聞／綜合報導
    副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出不少努力。圖為2人今年8月合照。（圖擷自吳志中臉書）

    副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出不少努力。圖為2人今年8月合照。（圖擷自吳志中臉書）

    副總統蕭美琴出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，期間駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出了不少努力。

    吳志中今（9日）在臉書表示，蕭美琴此次訪歐之行，真的要感謝駐歐盟謝志偉大使來電指稱「如過蕭副總統不來那就太可惜了」，隨後外交部長林佳龍也指示可以試試看，賴清德總統則建議全力以赴，過程中外交部參與同仁將士用命日夜不停展開無數協商。

    謝志偉緊接著也在吳志中臉書底下留言，對吳志中表達感謝之意。謝志偉透露，在整個安排過程中，吳經常半夜被他吵醒交換意見，先前2人分別擔任駐法、駐德大使時，就已是如此，「他為台灣打拚的熱情時時令我感到欽佩，也常常鼓舞著我」。

    謝志偉笑稱，自己比吳志中年長幾歲，「年紀他趕不上，但白髪已被他追上」，而且2人的名字分別是志偉、志中，「正是為台灣有志一同」。

    謝志偉說，當副總統蕭美琴搭乘的飛機降落布魯塞爾機場時，吳志中在群組裡打字透露自己感動到掉眼淚，他當下也感到視線模糊（落淚）。

    謝志偉除了在吳志中臉書留言之外，也在自己的臉書帳號發文，透露忙完了這件大事後終於可以去剪頭髮了，身為關鍵任務其中一員真的感到與有榮焉。

    相關連結請見︰

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播