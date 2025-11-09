蕭美琴訪歐外交大突破幕後曝光！ 謝志偉、吳志中為了台灣有志一同

副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出不少努力。圖為2人今年8月合照。（圖擷自吳志中臉書）

副總統蕭美琴出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，在歐洲議會發表演說，達成台歐外交的大突破，期間駐歐盟兼比利時代表謝志偉、外交部政務次長吳志中付出了不少努力。

吳志中今（9日）在臉書表示，蕭美琴此次訪歐之行，真的要感謝駐歐盟謝志偉大使來電指稱「如過蕭副總統不來那就太可惜了」，隨後外交部長林佳龍也指示可以試試看，賴清德總統則建議全力以赴，過程中外交部參與同仁將士用命日夜不停展開無數協商。

謝志偉緊接著也在吳志中臉書底下留言，對吳志中表達感謝之意。謝志偉透露，在整個安排過程中，吳經常半夜被他吵醒交換意見，先前2人分別擔任駐法、駐德大使時，就已是如此，「他為台灣打拚的熱情時時令我感到欽佩，也常常鼓舞著我」。

謝志偉笑稱，自己比吳志中年長幾歲，「年紀他趕不上，但白髪已被他追上」，而且2人的名字分別是志偉、志中，「正是為台灣有志一同」。

謝志偉說，當副總統蕭美琴搭乘的飛機降落布魯塞爾機場時，吳志中在群組裡打字透露自己感動到掉眼淚，他當下也感到視線模糊（落淚）。

謝志偉除了在吳志中臉書留言之外，也在自己的臉書帳號發文，透露忙完了這件大事後終於可以去剪頭髮了，身為關鍵任務其中一員真的感到與有榮焉。

