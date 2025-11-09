為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拚新北市長已預設對手？蘇巧慧：照自己步調爭取市民信任

    2025/11/09 11:32 記者黃政嘉／新北報導
    立委蘇巧慧表示，參選新北市長會照自己步調，成為市民最值得信任的人。（記者黃政嘉攝）

    立委蘇巧慧表示，參選新北市長會照自己步調，成為市民最值得信任的人。（記者黃政嘉攝）

    民進黨立委蘇巧慧投入2026年新北市長選舉，今天到新北市新莊區丹鳳國小出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園親子活動，對於是否有預設民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川可能成為選戰對手？蘇巧慧回應，參選新北市長是自己的志願，跟對手是誰其實沒有相關，她會照自己步調，成為市民最值得信任的人。

    蘇巧慧表示，她準備參選新北已有一段時間，而且非常努力，不管國會問政、提出，勤走基層、提出地方政見，都是為了希望在2026年有贏得服務新北市民的機會，「這是我自己的志願，跟任何其他多少人、什麼樣的人成為競選對手，其實沒有相關」，會照著自己的步調，成為市民最值得信任，最能給城市帶來新意的人

    關於籌組「最強競選團隊」的進度？蘇巧慧回應，團隊一直有很多優秀年輕人加入，也有很多資深前輩帶領，在各項事務把關、意見討論，比如「學長」吳秉叡、「後進」翁震州，三代政治工作者一起存在，未來會廣納各界，不管有政治經驗，或第一次想加入公民運動、奉獻的年輕人都非常歡迎加入。

