諷鄭麗文走樣變「可達鴨」 學者點出國民黨論述困境

諷國民黨主席鄭麗文想把國民黨從羊群變獅子，自己卻走樣變「可達鴨」，銘傳大學傳播學者杜聖聰點出國民黨論述困境。（取自杜聖聰臉書）

國民黨新任黨主席鄭麗文就職時宣稱要把國民黨從羊群變「獅群」；但銘傳大學傳播學者杜聖聰認為鄭麗文上任後，分不清方向，把自己走樣變「可達鴨」，每天被社群剪輯成表情包，任人調侃。諷鄭麗文是角色失位，且在政治議題上失去敘事能力，上任後是把自己放大，但對國民黨內部的本土跟中國路線的爭議，以及現階段國民黨沒有辦法召喚年輕人的世代割裂，勸鄭麗文的發言應謹慎為之。

鄭麗文日前參加共諜吳石的追思活動，將共諜吳石當成烈士，引發各界批評與爭議，杜聖聰說，白色恐怖的記憶場域，牽動的是受難者尊嚴與社會修復；任何一句話都在公眾心裡「定錨」。若沒有知識前置與幕僚節奏，善意會被剪輯成立場，他分析台灣社會存有3種敘事：把若干地下工作者視為「烈士」的中共史觀；延續法統與非常時期防諜的國民黨傳統史觀；以威權壓迫與轉型正義為核心的本土民主史觀。這3條敘事被在一場公共儀式裡無前提地拼貼，成為鄭麗文被黨內抨擊的破口。

鄭麗文領導的國民黨也出現是組織功能的失位，面對歷史記憶的公開場合，國民黨存在多年的黨史館及其幕僚，本應扮演「立場校準＋資料供應」的知識中樞，結果鄭麗文被迫以臨場語感面對數10年的糾葛，讓外界3秒鐘就完成定錨，後續澄清再多都像補破網。接著他認為鄭麗文把歷史符號擺在中央，結果「定錨」歪斜，只剩短促的蜜月期聲量與長期的形象折價。

他認為，鄭麗文過去身為名嘴，語法追求尖銳與搶快，但領導人語法強調收斂、自制與穩健。主席不該搶戲，而要「把燈光讓給制度、把聲量讓給受難者」。認為鄭麗文忘了自己不是評論者而是指揮者，籲鄭麗文不是把自己放大，才能讓國民黨的論述明確。

