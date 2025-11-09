蕭美琴訪歐創紀錄！ 官員曝：最後才知不是視訊要親赴比利時

副總統蕭美琴9日自歐洲搭機返台，她在桃園機場表示，台灣的國際處境一直以來都很困難，沒有一件事情是容易的。但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，今（9）日凌晨返抵台灣。外交官員透露，蕭美琴此行創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，此行歐方相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

蕭美琴此次是應IPAC歐洲議會共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）及庫塔（Bernard Guetta）之邀前往發表演說。外交官員指出，林佳龍自一個多月前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向總統賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。

外交官員透露，由於事涉機敏，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在總統賴清德親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

官員指出，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與賴清德保持密切聯繫、多次回報專案進度。

官員提及，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉，所幸最終一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾，在IPAC歐洲議會兩位共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，獲得全場起立鼓掌，場面感人，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。

官員進一步指出，專案過程中，外交高層與洽談對口持續研議相關安排，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

外交官員說明，林佳龍此前赴荷蘭「海牙策略研究中心」與波蘭「華沙安全論壇」等智庫演說，恰好作為深化台歐關係的基礎，無論從政策論述或實質的產業合作，都積極向歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，進而促成我國副總統史無前例的訪問。

官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。

