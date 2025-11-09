為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「11月颱不好惹」 李四川臉書貼文籲防颱 緊盯邊坡工程

    2025/11/09 10:38 記者何玉華／台北報導
    台北市大地工程處針對日前山坡滑落處，利用好天氣日夜趕工，趕在鳳凰颱風來臨前完工。（取自李四川臉書）

    今天艷陽高照，但鳳凰颱風虎視眈眈，氣象專家吳德榮預估｢鳳凰｣週二及週三（11、12日）影響台灣，在與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的可能，台北市副市長李四川今（9）日在臉書貼文，提醒民眾利用假日作好防颱準備，根據他的經驗，「11月颱都是不好惹的」。

    李四川指出，前幾天台北山區連日的大雨，部分地區山坡滑落，工務局大地工程處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。他提醒民眾利用今天的假日，做好防颱準備。「料敵從寬、禦敵從嚴」，而根據他的經驗，「11月颱都是不好惹的」。

    台北市災害防救辦公室指出，鳳凰轉向後仍有不確定性，但受到颱風外圍環流與東北季風「共伴效應」影響，台北市平地和山區將會有波明顯的雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級。

    災防辦7日已通報相關局處，利用假日加強整備工作，尤其日前降雨持續多日，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。另亦針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，加強邊坡穩固及即時降雨監測。

