拋開政黨色彩？這些高雄市議員選戰新秀標榜「無黨」

張騏晟以無黨姿態投入高市議員第三選區（岡山等6區、應選5席）選戰。（翻攝臉書）

下屆高雄市議員選戰陸續開跑，已有3名與政黨關係密切的新秀以「無黨籍」姿態上陣，試圖拋開藍綠白等政黨色彩力求在選戰中脫穎而出；地方人士指出，因各黨提名人數有限，預期還會有人脫黨、出現更多無黨參選人。

高市議員選舉11個一般選區與4個原住民選區裡，目前浮現3位無黨籍參選人，分別為第三選區（岡山等6區、應選5席）的張騏晟、第八選區（前新苓、應選5席）陳雅敏、第十選區（前鎮小港、原應選8席可能因選民數減少而降為7席）湯茹婷。

張騏晟是高雄科大水產科技產業博士，父親是前高市海洋局長張漢雄、伯父張漢雄是民進黨高市鳳山區資深議員。

陳雅敏曾是前國民黨高雄市議會議長許崑源服務處的主任，她長期投入基層服務，對地方乃至議會生態均相當熟悉。

湯茹婷目前擔任社團法人高雄市港都前進發展協會理事長，曾代表時代力量參與高市第十選舉區議員選舉，這次以無黨參選人二度出征。

地方人士評析以目前政黨政治生態，無論是資源與人力，想以無黨拚選戰的難度極高，尤其一開始就打出無黨旗號，需要相當勇氣；但因為各黨提名人數有限，預期後續還會有人脫黨、加入無黨參選行列。

國民黨高市黨部、民進黨高市黨部均持續關注選舉動態，強調後續若有黨員未經程序逕自參選，一定會以黨紀處理。

陳雅敏擬以無黨身分參選高市第八選區（前新苓、應選5席）議員選舉。（記者王榮祥攝）

湯茹婷第二次挑戰高市第十選區議員（前鎮小港）。（記者王榮祥翻攝）

