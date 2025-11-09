林智群讚蕭美琴外交突破 酸馬英九時代「被中國牽著狗鏈走出去」

副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，9日早晨在桃園國際機場發表返國談話。（記者朱沛雄攝）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，於台灣時間7日在比利時布魯塞爾歐洲議會登場。台灣首度以正式會員國身分出席，副總統蕭美琴親自赴會並發表演說，強調台灣是全球動盪中「可信賴的夥伴」，更是國際社會和平、繁榮與民主對話中「不可或缺的一部分」。這場演說不僅引發國際關注，也在國內引起討論。律師林智群表示，蕭美琴與外交部長林佳龍的外交行動，已創下台灣前所未見的新局面。

林智群昨（8）日在臉書發文表示，副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，外交部長林佳龍現在把歐洲當廚房在走，「這在馬英九總統時代，是不可想像的！」他直言，歐洲議會只認「台灣」，馬總統時代所謂的「走出去」，是被中國牽著狗鏈走出去，而蔡英文、蕭美琴證明了，用「台灣」也能走出去，只有用「台灣」，才能走出去。

貼文曝光後掀起網友熱議，不少人留言贊同：「牽著狗鍊..說得真貼切」、「蕭副總統的英文名子是用台語耶！」、「無能馬苦台灣八年」、「結果國內一堆人 每天崩潰喊台灣不是國家」。

林智群也提到，外交部長林佳龍日前拜訪北約總部，是歷史性的時刻，但國民黨立委王鴻薇卻質疑林佳龍「得罪俄羅斯幹什麼？」讓他不禁反問：「跟中國同一個鼻孔出氣，跟侵略者俄羅斯站在一起，王鴻薇是中國的立法委員嗎？」

