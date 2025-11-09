國民黨主席追思共諜吳石 李明哲：鄭麗文在推動台灣「澳門化」

台灣人權工作者李明哲。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，接受《德國之聲》訪問時更說，「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，昨天也參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石。台灣人權工作者李明哲批評，鄭麗文在推動的不是台灣「香港化」，而是「澳門化」。這些人希望幫助中國政府在台灣複製「澳門模式」，讓中國的歷史文化敘事全面在台灣生根。

李明哲發文指出，在中國政府眼中，澳門在「一國兩制」的試驗上遠比香港成功。中國在澳門正式回歸前，就全面滲透澳門整個社會階層，經過長時間文化教育洗禮以及共同生活經驗，澳門在正式回歸時，已經與中國社會無異。

李明哲直指，我們從澳門的經驗再回看現在的鄭麗文與國民黨，完全可以理解鄭麗文為什麼會出席「秋祭追思慰靈大會」，縱使這場慰靈大會配合中國政府，現場佈景將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。

李明哲點出，同時搭配鄭麗文前陣子接受《德國之聲》訪問，認為普廷並不是獨裁者，以及中國首次設立台灣光復紀念日。如果再把國民黨推舉配合中國宣傳機制的區桂芝出任「課審會委員審查會」委員，並讓館長成為黨內「青年沙龍」的模範，這些過去國民黨會避嫌但現在毫不掩飾的行為。

李明哲分析，今天的鄭麗文以及國民黨有如當年澳門的華人社團，在打敗國民黨黨內建制派後，全面開始與中國配合，以兩岸和平為名，意圖把中國對台灣歷史、文化、教育敘事，全面滲透台灣社會，縱使這些敘事，完全否定過去的國民黨。

李明哲批評，這些人希望幫助中國政府在台灣複製「澳門模式」，讓中國的歷史文化敘事全面在台灣生根。更希望透過在國會的多數，更改台灣的本土教育，讓台灣人認同中華文化，認同自己是中國人。

李明哲研判，如果2028年鄭麗文當權的國民黨成為台灣的執政黨，更會以「憲法規定我們是中國人」為理由，向全世界宣告：依照中華民國憲法，兩岸關係完全是中國內政，並預設台灣未來必須和中國統一的終局。

李明哲研判，而在統一終局前，鄭麗文要做的就是讓台灣有如當年的澳門一樣，毫無任何衝突的成為中國的囊中物，而不是像香港一樣，從1997年開始不斷和中國政府發生衝突。鄭麗文要做的是對台灣價值做根本的「刨根」，讓台灣人能真正人心回歸中國。

他示警，未來隨著鄭麗文在中國力量介入下全面掌控國民黨，國民黨黨內還在主張中華民國的人士，就會像1966年澳門的國民黨力量一般，逐漸式微。

