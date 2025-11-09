獨家》鄭麗文追思共諜惹議 王滬寧令涉台系統「學吳石精神」

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文昨日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發高度爭議。熟稔中共統戰的官員透露，在中國全國政協主席王滬寧下令下，中國31個省市台辦、統戰系統領導，都須學習吳石精神，包括「館長」陳之漢赴中替賴清德尋根，透過中配、海外中國人入境到馬場町獻花等，都是台辦、統戰系統在背後推動。

主辦單位將共諜吳石等人遺像標註「犧牲烈士」，陳列在供眾人獻花祭祀的區域。現場活動手冊中，主辦方更以「沉默的榮耀」為題刊登長文緬懷吳石，聲稱吳石非傳統敘事的「背叛者」，而是與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

據了解，吳石原為國民政府陸軍中將，表面效忠蔣介石，實際上是中共安插在國民政府內部的高階間諜。1948年徐蚌會戰中，吳石將國軍作戰部署與補給情報秘密洩露給中共，導致國軍十幾萬人遭共軍殲滅。

對此，知情官員指出，中共官媒央視製播的《沉默的榮耀》在中國火紅，這本身就是近期對台單方面作為的一環，搭配把台灣光復節列國家紀念日，此為按習近平「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，統一史觀的一部分。

官員透露，由於大方主張「台灣人是中國人」的鄭麗文當選國民黨主席，中方又邀請館長到大陸，替賴清德尋根，證明其為中國人，近期包括透過許多中配、海外中國人入境台灣，到馬場町紀念公園土丘獻花，都是台辦、統戰系統在背後推動。

官員分析，「沉默的榮耀」主軸就是替吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等人正名：在中共敘事中，他們是正義的烈士，為統一而努力。當年被國民黨槍決，如今中共可以大方紀念，代表統一勢不可擋，勢與時在中國這方，不在台灣這邊。

官員提及，反而是背叛同志的中共台灣省工作委員會書記蔡孝乾等人，如今成為統一罪人，藉此宣示中共中央堅決反貪，在於當時台灣省工作委員會有奢靡享樂之風，埋下被查獲與背叛同志的種子。並可間接鼓勵在台的布置人員，「身為台灣人替『祖國』做事不是什麼叛國，而是愛國」，亦可用來打擊民進黨史觀。

官員說，以「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」為例，中共中央指示藉此打亂民進黨史觀。在中共認知中，民進黨當年為了打擊國民黨，替許多白色恐怖時期的隱蔽戰線平反罪名，連吳石的審判，台灣監察院都認為有違程序正義，民進黨主張當時蔣介石是獨裁者，等於兩岸當時都是獨裁者。

據分析，民進黨替中共隱蔽戰線平反，現在卻又提蔣介石是反共的，但蔣介石也是獨裁者，這都民進黨講的；如果此說成立，那習近平是獨裁者，為了國安統一台灣，也沒錯了。

官員示警，因此在這脈絡之下，國共訴求一致，吳石這些人是反內戰、希望統一，民族不應相殘，中共當下仍爭取和平統一，和統正是民主自由主張的一環，只要拒絕戰爭、台灣可完整保留制度。

「涉台系統學習吳石精神！」官員透露，在王滬寧下令下，31個省市台辦、統戰系統領導，學習吳石精神，頻頻透過台商、台灣友人，索取台灣當時對吳石案及相關共諜案有關訪談或報導。

他強調，例如「國防部保密局偵破歷年共諜組織案整編」和「吳石共諜案 監察院調查報告」，現在洛陽紙貴，中共透過管道討來後紛紛影印，在涉台官員間傳閱。《沉默的榮耀》間諜劇本身是中共中宣部宣傳戰的一環，重點對內取得統一正當性，先讓中國人民認清事實，讓你以為這些人不是諜，而是烈士。

