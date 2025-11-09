不退縮！蕭美琴訪歐歸國：繼續向世界展現「台灣的志氣」

副總統蕭美琴（右）今天清晨自歐洲搭機返台，她在桃園機場表示，台灣的國際處境一直以來都很困難，沒有一件事情是容易的，但我們始終沒有退縮。（記者朱沛雄攝）

首次上稿 08:02

更新時間 08:53（新增畫面）

台灣副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，今晨在桃園國際機場發表返國談話。蕭美琴說，台灣的國際處境一向非常困難，但「我們始終沒有退縮，讓世界看見台灣的好、支持台灣，我們會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量」。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，這次奉賴清德總統指派、應IPAC邀請出席在歐洲議會的布魯塞爾年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。他有幸代表台灣在「台灣專題」的場次，向歐洲各國的好朋友、國會議員、公民社會及媒體各界分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。IPAC長期以來是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平以及區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴表示，在演講中，他以「台灣是世界動盪變局中可信賴的夥伴」為題，當中強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員，自由和強韌的台灣，對於全球和平繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值。他也呼籲來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技的合作，強化韌性及安全的對話，同時支持台灣的國際參與，攜手維護台海和平及區域穩定。

蕭美琴提到，特別謝謝IPAC的誠摯邀請及各方的協助，讓這次能夠順利成行，也要感謝歐洲議會及各國議員、媒體、公民代表等，在場邊熱烈交流，也要特別謝謝外交部長林佳龍及次長率領的外交部團隊，以及駐歐盟兼比利時代表謝志偉大使、駐英代表姚金祥大使，以及所有駐外館同仁，謝謝他們辛苦的規劃安排，讓這場訪問能夠圓滿順利。

最後，蕭美琴也分享感觸，他說，一直以來，台灣的國際處境都非常困難，有很多不公平，也有很多挫折，沒有一件事情是容易的，「但是我們始終沒有退縮，因為我們相信，台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會，更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路」。

蕭美琴說，就像他在演講中特別提到，孟子曰「得道者多助」，台灣人那麼善良、熱愛自由、努力、積極願意為世界做出貢獻，「我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助」，這次能在歐洲議會這麼重要的殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，他感到相當榮幸與感動。

蕭美琴強調，「向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，讓世界看到台灣的好、支持台灣，更是我們的使命」，台灣不孤單，有越來越多理念相近的國際朋友願意同行，「我們也會繼續以自信、務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量」。

相關新聞請見：

重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說

首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴

副總統蕭美琴9日清晨搭機返台，她日前在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，成就罕見外交突破。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴9日自歐洲搭機返台，她在桃園機場表示，相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴（右）完成訪歐行，今晨偕外交部長林佳龍（左）在桃園國際機場發表返國談話。（圖擷取自總統府直播）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法