怒撕鄭麗文！國民黨前青年部副主任轟：追思吳石是踐踏中華民國

丁瑀（左）痛批，鄭麗文公開出席共諜吳石相關紀念活動，踐踏中華民國尊嚴，他還透露，國父孫中山的外曾孫王祖耀（右）日前要拜會鄭麗文，卻吃了閉門羹。（圖由丁瑀提供）

國民黨主席鄭麗文昨天前往馬場町紀念公園出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今日痛批，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。

丁瑀指出，國民黨主席應該「無時無刻」捍衛中華民國，對於鄭麗文公然參與叛國賊吳石相關紀念活動，以及公開說發動全面侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普廷不是獨裁者，等不恰當行為與刺激性言論，感到震驚和失望。

丁瑀表示，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。吳石固然不重要，重要的是「無時無刻」維護中華民國權益，而不是一昧的媚共，甚至幫中共的盟友普廷說話。

丁瑀進一步表示，普廷或許在鄭麗文主席的眼裡不是獨裁者，但對他和許多人來說，普廷就是一位不折不扣的獨裁者，更是一位不尊重人權、濫殺無辜、破壞和平的侵略者。和平繁榮，是不分藍、綠、白、紅，所有人的共同目標。

丁瑀建議鄭麗文，不需要等到「鄭習會」才展開和中國國家主席習近平的對話，現在就應該立即對談，用國民黨主席的身分，要求習近平銷毁所有對台灣的攻擊性武器，才是真正有意義的對話。

丁瑀也批評，身為黨主席應當傾聽所有人的聲音，但國父孫中山先生的外曾孫王祖耀，日前赴國民黨中央拜會鄭麗文，卻吃了閉門羹。他用影星邱澤在電影《當男人戀愛時》裡的經典台詞「1分鐘就好」做比喻，鄭麗文是宣讀國父孫中山遺囑上任的，但上任後居然連1分鐘都不願意給國父的後代，成何體統。

丁瑀強調，鄭麗文於黨主席選舉期間喊的口號「我們都是中國人」，是一句缺乏政治敏感度的口號，應該要說「我們都是中華民國人」。沒有「國」就沒有「家」，希望更多愛國者能夠一起站出來，守護中華民國得來不易的民主自由。

