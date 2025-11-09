為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文祭拜共諜引爭議！陳玉珍反嗆綠紀念228是追思共產黨員？

    2025/11/09 00:10 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委陳玉珍（右）。（資料照）

    

    國民黨主席鄭麗文昨出席統派團體舉辦的「50年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭）引發議論，她受訪聲稱：「秋祭活動已超過30年，從沒以吳石先生作為一個祭悼的對象」，但現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」。國民黨立委陳玉珍表示，一開始二二八也是共產黨弄出來的，難道二二八裡面有共諜，民進黨就是在紀念共產黨員嗎？不是嘛，請用同樣的標準來要求自己。

    陳玉珍認為，主席所說的本來就是要和解，之所以會有白色恐怖一開始也是因為共產黨去發起的，民進黨每天在講二二八的時候，不就也是一種當初覺得共產黨做的是對的事情這樣嗎？那民進黨怎麼不檢討自己呢？難道民進黨紀念二二八就是為了紀念那些共產黨員嗎？不是嘛，所以民進黨要同樣標準和邏輯來要求自己。

    陳玉珍表示，不要說國民黨主席去追思一些革命先烈，事件裡頭有一些共產黨員就說我們是在崇拜共產黨，那民進黨在回顧二二八的時候，最開始二二八也是共產黨弄出來的，難道二二八裡面有共諜，民進黨就是在追思、紀念謝雪紅（台灣共產黨，後加入中國共產黨）那些人嗎？同理可證。

