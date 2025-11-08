陳其邁穿阿美族服現身 TAKAO豐潮嗨到最高潮

陳其邁（中）身穿阿美族傳統服飾，出席豐潮開幕式。（高市府提供）

高雄擁有全國最完整的16族原住民族文化資產，「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節，今年創歷年規模最大，今（8）日於衛武營登場，市長陳其邁身穿傳統服飾，加入千人圍舞行列，氣氛熱烈。

高市府自2020年舉辦高雄豐潮至今已6屆，本屆活動匯集49個社團展演，並規劃「舞都力」樂舞競賽、全國最大原民市集及文化體驗等活動，更推出烤豬派對、原民伴手禮競賽等特色活動；「豐潮之夜」更邀請金曲歌手阿爆、舞炯恩、舞思愛等嘉賓熱力開唱，打造精彩豐富的原民文化盛會。

陳其邁今天傍晚身穿台東阿美族傳統服飾，出席豐潮開幕式，大家不分族群緊牽彼此的雙手，千人大圍舞一圈又一圈；活動還有泰雅族兩支舞碼，與部落歌手謝英雄、TAKAO音雄前八強及青年志工帶來的《彩虹》、《布農嘻哈》等組曲，讓現場氣氛嗨到最高潮。

中央原民會主委曾智勇提到，台灣原住民是南島語族的發源地，原民會將於下個月邀請11個南島語系國家，在高雄蓮池潭舉辦世界原住民族運動會拼板舟競賽。

陳其邁強調，原住民族是台灣這塊土地的主人，TAKAO豐潮展現原住民文化的山海元素，增強原住民族凝聚力；高雄市阿美族總頭目林信銘說，看到這麼多族人相聚一起，感到非常開心，讓文化得以延續下去。

TAKAO豐潮明天還有一天，活動規劃超過170攤的特大市集，有烤山豬、愛玉等美食，及文創攤位，周邊設有月桃編織、南島樂器等文化體驗，歡迎民眾來衛武營感受原住民文化。

陳其邁（左二）參觀烤山豬攤位。（高市府提供）

「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節氣氛熱烈。（高市府提供）

