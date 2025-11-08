角逐台南市長火藥濃！林俊憲插旗安南區 陳亭妃反攻中西區

民進黨立委林俊憲今成立安南後援會大會，宣揚競選政見與理念。（記者洪瑞琴攝）

南市立委陳亭妃提出「教育十現美景」。（陳亭妃立委服務處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕角逐台南市長寶座，民進黨內初選成為首場關鍵戰！民進黨立委林俊憲今（8）日舉辦「安南後援會」成立大會，展現強大動員力與高昂士氣。值得注意的是，安南區長期被視為黨內另一位強勁對手、立委陳亭妃的重要票倉，此舉被外界解讀為「插旗拔樁」意味濃厚。

林俊憲表示，安南區是台南第2大行政區，人口成長快速、外來人口多，是未來城市發展重點。他強調，自己有完整的區域發展藍圖，將安南打造成台南北向擴張的重要引擎，前途無可限量，「一定要爭取選民最大支持。」

針對坊間民調顯示，他與民進黨同黨對手陳亭妃，相比於國民黨謝龍介的支持度仍落後，他亦作出最新回應指出，民調起伏屬正常現象，團隊內部有定期追蹤，數據顯示支持度穩步上升，都在誤差範圍內，「我們要追求的就是黃金交叉，讓支持者感受到氣勢翻轉」他並表示，在綠營支持者部分不論怎麼比都居領先，當然要密切注意國民黨介選，同時也要爭取更多藍營及中間選民認同。

民進黨台南市長初選民調預定明年1月12日至15日（擇1天）舉行，選戰倒數2個多月。陳亭妃同樣火力全開，今於新營南瀛綠都心公園推出大型親子造勢活動「妃妃姐姐太空萌樂園」，以太空主題氣墊打造沉浸式遊樂場景，吸引眾多家庭參與。

她並公布「教育十現美景」政見，從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習，強調台南要成為重視孩子與家庭的城市，「讓孩子擁有競爭力、不輸在起跑點上！」明（9）日活動將移師中西區武聖夜市旁，被視為「反攻林俊憲本命區」的策略布局，藍綠內戰全面升溫。

