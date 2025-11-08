為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍分享照片致謝總統與外交團隊

    2025/11/08 19:42 記者方瑋立／台北報導
    副總統蕭美琴在外交長林佳龍、駐歐盟代表謝志偉大使等人陪同下，登上布魯塞爾的歐洲議會講台，向對中政策跨國議會聯盟（IPAC）全球立法者發表演說，強調台灣攸關全球的未來與繁榮。（外交部提供）

    副總統蕭美琴在外交長林佳龍、駐歐盟代表謝志偉大使等人陪同下，登上布魯塞爾的歐洲議會講台，向對中政策跨國議會聯盟（IPAC）全球立法者發表演說，強調台灣攸關全球的未來與繁榮。（外交部提供）

    外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，IPAC於台北時間昨晚（7日）在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，引發國內外熱烈關注。外交部回應，相關情形總統府將於副總統返國後進行說明。

    林佳龍今晚在社群分享，貼出與蕭美琴及駐歐盟暨比利時代表謝志偉大使的合照，並寫道，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中」。

    林佳龍同時向總統賴清德致謝，並感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。據了解，蕭美琴此行是在賴清德指派下應邀出席IPAC在歐洲議會中舉辦的年會，訪團一行將於9日上午搭機返抵台灣，召開記者會說明。

    林佳龍發布的照片中，蕭美琴、謝志偉、林佳龍3人臉上都掛著微笑，在完成賴總統交付的歷史性訪歐任務後，彼此都鬆了一口氣，透過照片也可以感受到任務圓滿成功的喜悅。

