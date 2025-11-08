為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    年改不可走回頭路 林志潔籲藍白勿禍害國家 使年金成為壓迫年輕人的失速列車

    2025/11/08 18:57 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大法律學者林志潔呼籲年改不可走回頭路，藍白立委不要禍害國家，使年金成為壓迫年輕人的失速列車。（擷取自林志潔臉書）

    陽明交大法律學者林志潔呼籲年改不可走回頭路，藍白立委不要禍害國家，使年金成為壓迫年輕人的失速列車。（擷取自林志潔臉書）

    年金改革被立法院藍白立委提出修正，恐使年金制度又改回去、走回頭路。陽明交大法律學者林志潔說，蔡英文前總統扛起年改最難的一仗，如今總統賴清德繼續堅持，籲藍白立委不要禍害國家、禍害下一代，讓年金成為壓迫年輕人的失速列車。

    她說，台灣年輕人面臨三明治世代局面，年金改革更不可再走回頭路，身為公務員的父親、母親教師，她本身是大學教授，一家受年金改革影響最大，父母親因為年改，1個月減少4萬多元，她這一代的退休條件必然不復當年。但這是必須的，她也堅定支持年改，因為少子化、高齡化與平均餘命延長，一定要調整早年設計的所得替代率，否則未來退撫基金必將破產。若要以國家預算來撥補，等於沒有退休金的許多納稅人要供養特定職業的退休者，這不僅是世代不正義，更是階級的不正義。

    林志潔說，不要說什麼契約信賴性，真的要談契約，也有對價衡平與情勢變更的原則。她並未反對，在特殊狀況下，可在退撫基金外，提供額外的金錢給付或非金錢性給付（醫療、子女就學、低息房屋貸款等），用退休延伸性福利來做多元應用彌補，但斷不可讓不合理的年金給付再次復活。

    她也說，前總統馬英九曾在2013年提到年金制度好比一列行駛中的火車，而各種年金制度的破產，就像是前方的一個懸崖。如果現在不改革，火車還是會向前開，而且在其任內不會墜崖；但如果不及早搭建跨越懸崖的大橋，在他卸任後，未來這列火車一定會墜崖。就算再困難，年金改革也一定要做。上一任總統蔡英文扛起年改最難的一仗，如今總統賴清德繼續堅持，雖很難，但大家一定要守住。呼籲藍白立委，不要禍害國家，禍害下一代，讓年金成為壓迫年輕人的失速列車。

