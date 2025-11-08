蕭美琴明自歐洲返抵國門 蔡英文今晚接力訪歐

前總統蔡英文。（資料照，蔡英文辦公室提供）

台灣副總統蕭美琴台北時間昨晚首次應邀進入位於比利時布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說。蕭美琴將於明日凌晨返抵國門，說明此行成果。前總統蔡英文今晚也將啟程訪歐，受邀出席在德國柏林舉行的第一屆「柏林自由會議」，並發表演說。台灣副總統、前總統接力造訪，台歐關係升溫，為重大外交突破。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會前晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，行前保密到家的蕭美琴現身進入歐洲議會場址，引起現場各國媒體一陣驚呼。蕭美琴並發表重要演說。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴此行是經賴清德總統指派，並在外交部長林佳龍陪同下，前往比利時首都布魯塞爾訪問。賴清德透過社群平台X以英文發文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭副總統在歐洲議會舉行的IPAC大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

歐盟駐台代表谷力哲也發文表示，蕭副這次赴歐洲議會是歷史性演講。

蕭副總統明日清晨返抵國門。蔡英文今晚也再度啟程訪問歐洲，此行預計一星期。蔡英文辦公室日前宣布，蔡英文在主辦單位邀請下，將出席「柏林自由會議」，並於十日發表演說。蔡英文期盼透過此行有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法