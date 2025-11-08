身障者照顧發表會 陳光復承諾3節慰問金將提高至1萬4000元

身障者日間照顧聯合成果發表會，在澎湖身障中心舉行。（澎湖縣政府提供）

12月3日是「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府今（8日）於身障中心舉辦「身心障礙者照顧成果發表會」。縣長陳光復強調會持續打造友善、支持的身障者服務環境，未將規劃調高3節慰問金至每年1萬4000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。

澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協會，於身障中心舉辦「身障日系列活動—『理解隱性障礙 消除誤解歧視』社區日間作業設施暨布建身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會」。

陳光復強調，為落實對身障朋友照顧，自他上任後，調高身障者三節慰問金至每年1萬1000元。執政近3年，縣府落實財政紀律，在「開源節流、積極爭取」原則下，成功達成「零債務」。面對財劃法衝擊評估，未來在財政許可、爭取議會支持及整體環境成長考量下，將規劃調高3節慰問金至每年1萬4000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。

陳光復表示，每年國際身障日，不僅是向身障者致敬的重要時刻，更是提醒社會看見「隱性障礙」所面臨的日常挑戰。透過活動的作品展示、課程成果與學員表演，社會大眾能更加理解身障者在生活中付出的努力，也能看見他們在困境中依然保持熱情與韌性，展現積極向上的精神，為社會帶來溫暖與力量。

今日成果發表會包含：財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心、社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會、財團法人伊甸社會福利基金會、社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會、林淑惠職能治療所、財團法人平安社會福利慈善事業基金會等共同參與。展場中呈現多項學員創作，如創意手作、繪畫、編織等作品，每件都充滿生命力。

身障者日間照顧聯合成果發表會 展現身障者平常訓練成果。（澎湖縣政府提供）

