傳味全龍擬解約 新竹棒球場恐淪市級場地 市議員要高虹安、邱臣遠負政治責任

新竹市立棒球場重啟日期一拖再拖，如今更傳出職棒味全龍球團擬與新竹市府解約，棒球場恐淪為市級比賽場地，市議劉崇顯批評，本週市議會棒球場監督小組會議召開時，曾詢問市府與味全龍球團的合約狀態與後續處置，當時市府官員斬釘截鐵稱與球團保持良好聯繫，如今職棒球團擬解約消息傳出，市府是公然在議會欺騙議員與市民，且一再拖延球場改善工程，將棒球場當政治提款機，若職棒球團真的解約，高虹安與邱臣遠應為趕走職棒球隊的操作向市民及球迷道歉，並負起政治責任。

市府表示，有關未來棒球場的使用，市府尊重球團營運考量，無論如何，秉持推廣棒球運動的初衷，持續與球團、各級中小學、體育界及在地民眾保持溝通，確保公共建設能符合市民期待與最大公共利益。目前棒球場改善工程已開工，將公開棒球場改善進度，期盼明年6月能如期如質完工，只要完成驗收，就會配合棒球場重啟相關規劃，並以舉辦職棒賽事及國際賽事為目標。

劉崇顯說，棒球場重啟的承諾，在高虹安上任後就一改再改持續跳票，如今改善工程能否在明年6月如期完工還是未知數，如今又傳出味全龍球團擬與市府解約，若此事成定局，高虹安與邱臣遠必須為自己趕走職業球隊的作為，公開向市民與球迷朋友道歉，並負起相關的政治責任，不應讓棒球場淪為政治提款機。

外傳味全龍球隊擬與新竹市府解約，市立棒球場明年重啟後恐淪市級比賽場地，新竹市議員劉崇顯要高虹安、邱臣遠應道歉負政治責任。（資料照，記者洪美秀攝）

