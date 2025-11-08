為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    又見可疑蒙古貨輪台灣週邊流浪逾1個月！ 網怒：又要割電纜？

    2025/11/08 17:55 即時新聞／綜合報導
    軍事粉專「Taiwan ADIZ」近日指出，一艘可疑的蒙古貨輪「ROMANTIC」，近日在台灣外海流浪超過一個月以上，目前正沿台灣西岸北上到苗栗外海。（取自「Taiwan ADIZ」粉專）

    軍事粉專「Taiwan ADIZ」近日指出，一艘可疑的蒙古貨輪「ROMANTIC」，近日在台灣外海流浪超過一個月以上，目前正沿台灣西岸北上到苗栗外海。（取自「Taiwan ADIZ」粉專）

    軍事粉專「Taiwan ADIZ」昨（7）日指出，一艘可疑的蒙古貨輪「ROMANTIC」，近日在台灣外海流浪超過一個月以上，目前正沿台灣西岸北上到苗栗外海。消息曝光引發討論，有網友怒喊：「又要割電纜了嗎」？

    粉專「Taiwan ADIZ」昨日發文表示，這艘蒙古籍貨輪「ROMANTIC」，海上移動業務識別碼（MMSI）457484000、呼號JVDB8、國際海事組織識別碼（IMO）9175680（另有IMO 7121932），近日最少在高雄到苗栗和澎湖外海流浪一個月以上了，昨日下午已靠近高雄港外海。粉專質疑，「是要補給嗎？對於這種權宜輪難道不能不提供補給嗎？」

    「權宜輪（Flag of Convenience，FOC）」，又稱「權宜船」，是指船東將船隻註冊在法規較為寬鬆、稅費較低的國家，以規避嚴格法規或監管要求的目的。

    粉專今日上午再度發文更新狀況，表示蒙古籍貨輪「ROMANTIC」，疑似已經完成補給，現在沿台灣西岸北上，已到苗栗外海，他也直呼：「海纜區戒備」。

    對此，不少網友不滿表示：「又要割電纜了嗎？」「又想來破壞海底電纜？」、「砲擊！」、「為什麼不強制登船檢查」、「肯定是偽裝的間諜船」、「還要等他拖斷電纜再抓嗎？」、「可以直接轟掉嗎」。

