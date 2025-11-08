鄭麗文出席共諜吳石追思會 薛化元：紀念敵對間諜令人費解

政治大學台灣史研究所教授薛化元。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今天下午出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。政治大學台灣史研究所教授薛化元受訪表示，紀念一位由敵對政權派來滲透、危害國家安全的間諜，其背後的邏輯令人費解且矛盾，強調鄭麗文作為台灣主要政黨的領導人，應謹慎拿捏分寸，否則會影響國家政治的發展。

根據國家人權博物館建置的國家人權記憶庫登載，吳石是中國共產黨派到國民黨政府「潛伏」的一顆棋子，做為中共間諜，吳石在大陸國共鬥爭時期，為中共提供了許多重要軍事情報，來台後繼續從事地下工作遭捕獲，最終判處死刑。吳石赴台前，中共地下黨組織給他的代號是「密使一號」。

薛化元表示，白色恐怖時期的受難者絕大多數是冤假錯案的犧牲者，但確實有少數是中共政權刻意派遣、甚或跟隨國民政府來台的「高級軍事間諜」，吳石便是其中之一。吳石案並非冤案，從維護台灣安全的角度來看，吳石的存在對當時面臨解放軍威脅的台灣構成了直接的危害。

薛化元說，作為中華民國最主要的政黨之一，國民黨的立場究竟為何？這樣的行為，會影響外界看待該黨對外部勢力中共的態度；他認為，鄭麗文作為國家的重要政黨領導人，必須注意分寸，否則會影響國家政治的發展。

「追思的重點是什麼？」薛化元質疑，紀念一位由敵對政權派來滲透、危害國家安全的間諜，其背後的邏輯令人費解且矛盾。

他強調，轉型正義的核心精神之一在於「釐清真相」，若曾嚴重危害國安的共諜能夠被公開追思，要如何看待過去為保衛台灣而犧牲的國軍官兵？又要如何面對至今仍然持續不斷的共諜案件？

