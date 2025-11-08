鄭麗文悼共諜吳石挨批 王美琇：黨內不反抗將成紅統政黨

辜寬敏基金會董事長王美琇。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今天下午出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。辜寬敏基金會董事長王美琇受訪直言，鄭的行徑非常糟糕，中共正意圖利用國民黨複製「香港模式」在台扶植傀儡政權，而鄭麗文想利用中國力量奪取政權，直言若黨內缺乏反對聲音，國民黨將成為「紅統政黨」，這對台灣非常危險。

根據國家人權博物館建置的國家人權記憶庫登載，吳石是中國共產黨派到國民黨政府「潛伏」的一顆棋子，做為中共間諜，吳石在大陸國共鬥爭時期，為中共提供了許多重要軍事情報，來台後繼續從事地下工作遭捕獲，最終判處死刑。吳石赴台前，中共地下黨組織給他的代號是「密使一號」。

王美琇表示，1950年代的政治受難者多與中共在台的地下組織工委會有關，部分成員是由中共派遣、試圖顛覆國民黨政權；另一部分則是目睹二二八事件及白色恐怖的血腥鎮壓的學生、知識份子，出於對國民黨專制與腐敗的憤怒而被吸收，這些人的出發點多是反抗威權。

談及鄭麗文出席該場活動，王美琇直言，「她的行為非常糟糕」，中共正意圖利用國民黨複製香港模式，在台扶植傀儡政權，而鄭麗文則想利用中國力量奪取政權，儼然成為中共在台的代理人。她說，若未來國民黨黨內缺乏反對聲音，將會走向「紅統政黨」的道路，這對台灣會非常危險。

面對外界質疑，鄭麗文則稱「每個人都不需要再為個人政治信仰付出代價」，王美琇痛批是「廢話」，若國民黨真有誠意，應先為過去在白色恐怖時期，黨國一體迫害人民的行為道歉，但國民黨迄今未曾道歉，反而透過國會多數刪除「白色恐怖記憶日」、試圖修法取回黨產，甚至阻擋本土化課程，「他們就是不希望台灣人記得白色恐怖、記得國民黨幹過的壞事」。

