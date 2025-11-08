為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨宣示武力保衛台灣 不敢提「這2字」被酸爆

    2025/11/08 16:14 即時新聞／綜合報導
    國民黨臉書被灌爆。（取自國民黨臉書）

    國民黨臉書被灌爆。（取自國民黨臉書）

    國民黨臉書日前突然發文，提出三項明確宣示，強調「不放棄武力保衛台灣的決心」，並表示面對「外來威脅」，台灣必須有強固的防衛意志。不過，遭到網友諷刺：「外來威脅是誰？說出來啊！」貼文下方已被超過2000則留言灌爆。

    國民黨日前在臉書發文，表示在這個動盪的時代，保持三件明確宣示。第一，不放棄武力保衛台灣的決心 —— 面對外來威脅，我們必須有強固的防衛意志。第二，軍備競賽並非和平之道 —— 持續無止盡的武備升級，只會將台灣推向無謂對抗。第三，理性編列國防預算、嚴謹軍購監督 —— 我們主張「有效防衛」而非「無止盡消耗」。

    國民黨表示，台灣的安全不在於「比武器多」或「以量取勝」，而在於「提升防衛能力、強化民眾韌性、結合和平對話」的綜效。「我們願意備戰、也希望和平；我們願建構能力、也相信對話。」最後，國民黨表示，這不是退縮，而是一種成熟的國防觀：「守護不是為了挑起戰爭，而是為了盡可能避免戰爭。」

    沒想到，貼文下方立刻遭一名網友諷刺留言：「外來威脅是誰？說出來啊～～～」該則留言獲得大量點讚。其他網友也紛紛留言狂酸：「國防預算都砍還備什麼戰？」「不放棄武力保衛又不要提升軍備，甚麼玩法？」「說的跟做得不一樣」、「提升軍備預算啊！軍備那麼爛，出事又怪中央！用什麼武力保衛國家？」「這篇實在是讓我不禁笑了出來」。目前該篇貼文已有超過2000則留言。

