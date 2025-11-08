蕭美琴外交突破訪歐 賴清德：台灣將與歐洲堅定站在一起

副總統蕭美琴在IPAC峰會向全球立法者大會發表演說。（擷取自IPAC官方社群）

總統賴清德今天透過社群平台表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，歐洲時間7日現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟 （IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。為台灣重大外交突破。

賴清德今在社群平台X以英文發文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭副總統在歐洲議會舉行的IPAC大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

總統府表示，蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下訪歐，預訂9日上午6時許返抵桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門發表簡短談話。

I sincerely thank @ipacglobal for inviting @bikhim to speak at #IPACBrussels25 at the European Parliament. As a trusted partner to the international community, #Taiwan stands firmly with Europe & other like-minded friends to resolutely defend democracy. https://t.co/HxM9LyzEkn — 賴清德Lai Ching-te （@ChingteLai） November 8, 2025

