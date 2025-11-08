為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    曝共諜吳石「害慘國軍」事蹟！胡采蘋：鄭麗文是藍史上最大草包

    2025/11/08 15:27 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今天下午參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，被質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人。網紅胡采蘋今日在臉書發文，曝光吳石洩露大量情報，害死大量國軍的事蹟，並直言鄭麗文是「國民黨史上最大草包」。

    鄭麗文今日在臉書發文回應爭議，表示這次追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。她還說，吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，「望各界聚焦史實，勿模糊焦點。」

    對此，胡采蘋表示，中華人民共和國成立前夕，吳石飛赴台灣，中共華東局給他的代號就是「密使一號」。徐蚌會戰前，中國共產黨地下黨員、共軍中將吳仲禧在吳石的幫助下，取得「淮海戰場形勢圖」，轉道上海將情報交給共產黨。吳石還讓華中剿匪指揮部情報科科長胡宗憲多送一份《敵我雙方兵力位置圖》給吳仲禧參考。

    胡采蘋指出，這導致徐蚌會戰中，黃百韜將軍自殺殉國，邱清泉將軍自殺殉國，國軍死傷17萬人，吳石洩漏了大量情報，害死多少國軍。結果鄭麗文說吳石不是政治犯，今天還去追思大共諜，「吳石都被槍斃了還不是政治犯，鄭麗文果然國民黨史上最大草包。」

