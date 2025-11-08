綠彰化縣長「類初選」有得拚！ 陳素月走「谷月線」多跟年輕人接觸

陳素月爭取提名的競選看板，在彰化市各路口隨處可見，主打「會做事、有政績」爭取認同。（記者張聰秋攝）

因應明（2026）年縣市長選舉，民進黨彰化縣長提名人選將以「類初選」，做黨部內參民調後協調再決定，時程預計會到今年底或明年一月，還有近2個月時間可讓已表態競選的4人有更充裕的時間衝刺，其中，新潮流系的立委陳素月，在前彰化縣長、現任財團法人中小企業信用保證基金董事長魏明谷的力挺下，繼續走「谷月線」，勤跑基層，服務選民，與年輕人更多接觸與交流，希望民調勝出，獲得提名。

爭取提名的4人，現任立委陳素月、黃秀芳，彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，他（她）們的競選看板已在全彰各鄉鎮市互別苗頭，黨內提名競爭白熱化。陳素月說，現階段最重要的就是讓地方服務不間斷，跑基層、拉高知名度和民調數字，還要多跟年輕人互動，跟年輕人站在一起，傾聽、了解他們真正的想法與需求。

政壇人士指出，陳素月的最大優勢，是她隸屬民進黨內組織嚴密、基層動員力強的新潮流系，她2015年補選立委成功，接棒魏明谷的選區服務，兩人多年來合作密切，被地方稱為「谷月線」，2022年縣市議員選舉時，她以母雞帶小雞模式輔選「彰化新芽連線」5位年輕候選人，全數當選，成功組成了縣議會裡代表年輕世代的團隊。

政壇人士也表示，陳素月雖沒選過縣長，全縣知名度與選過縣長的黃秀芳略顯劣勢，但憑藉力挺其參選的魏明谷的前縣長資歷，還有現任董事長職務，應該可為陳素月提供行政人脈與全彰化的地方基層資源，自己努力再結合派系資源，要獲得提名還是大有可為。

爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月走進年輕人的世界，傾聽年輕人的聲音與訴求。（陳素月服務處提供）

