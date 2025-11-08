不只李四川、洪孟楷！大數據聲量曝藍營新北市長「大黑馬」

新北市副市長劉和然。（資料照）

2026縣市長選舉在即，相較民進黨、民眾黨已推派出人選，國民黨動向令外界關心。媒體人吳靜怡今日分享跨平台社群監測數據表示，雖呼聲最高的台北市副市長李四川好感度穩定，不過新北市副市長劉和然正向聲量也高達42.9%，負面聲量更只有15.3%，算是潛力待開發。

吳靜怡今日在臉書發文曝光跨平台社群監測數據，列出5名新北市長潛在候選人。其中，已宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌雖聲量最高，但負面聲量高達50.7%。已獲民進黨徵召的立委蘇巧慧，聲量位居第二，相關新聞聲量握有家族背景、議會經驗與女性形象等三大優勢。

目前國民黨尚未推出候選人，外界呼聲最高的分別為李四川、劉和然與立委洪孟楷。李四川在這份大數據聲量排行中排名第三，吳靜怡表示，李四川在輝達案中展現專業，維持信任形象，回應參選時強調「輝達比選舉重要」，好感度穩定。洪孟楷排名第四，負面聲量高達45%，競選意圖強調藍營整合。

另外，劉和然雖然聲量最低，僅排名第五，但吳靜怡提到，劉和然正向比高達42.9%、負向僅15.3%，近日發布形象照的新聞獲得討論度，顯示其備戰意圖，算是待開發的潛力股。最後，吳靜怡表示，新北市長之爭的勝負，不再只是誰被討論最多，未來逐步會走向「誰被信任最多」。

