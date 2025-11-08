高金素梅、蘇清泉、謝龍介提反排黑條款又撤案 綠委批做賊心虛

民進黨山原立委伍麗華。（資料照）

無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等人昨領銜提出「公職選罷法」修法，主張受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權，該提案昨天在院會緊急撤回。民進黨籍原住民立委伍麗華表示，該法案修正內容為「反排黑條款」，這是要幫誰修法、為誰提案，毫不吭聲默默提案，顯然是做賊心虛。

伍麗華表示，該法案修正內容為「反排黑條款」，大家太匪夷所思，即將到來的九合一選舉，是要幫誰修法、為誰提案？提案人毫不吭聲默默提案，顯然是做賊心虛，也許是國民黨團發現後，自知事態嚴重而緊急通知撤案，雖然提案人已撤案，但共同提案人蘇清泉、謝龍介未來要投入屏東、台南縣市長選舉，質疑兩人竟支持推出這樣的提案。

伍麗華盼完成原民立委出缺修法

伍麗華指出，她心中為著幾十年來，對族人權益極不公平的「原住民立委出缺超過2分之1才能補選」的修法感概。她說，原住民立委出缺應補選，她在上一屆已經質詢過至少4次，也提出過版本；雖然遇到罷免，恐增加罷免的動機，但仍舊提出了修法版本。因為不公不義的法令，不該成為一己之私。

伍麗華表示，高金素梅過去擔任立委23年，從來就沒要爭取，今年罷免自己的消息一出，匆匆忙忙、連滾帶爬急著將修正草案排進優先法案，並立刻在內政委員會召集黨團協商。一方面為罷免添柴火誘因，一方面在罷免成功後推出人馬趕緊補選上；但罷免案沒成，她的政治利益沒了，於是法案又沒下文。

伍麗華說，同樣要修正選罷法，當得知高金竟然偷偷摸摸的為反排黑修法，看得實在搖頭，政治的算計不言自明，不為原住民的春秋，也不是為了中華民國民主憲政的春秋，而是為了自己的千秋，期盼立委諸公齊心把原住民立委出缺即補選的修法趕緊完成。

蘇清泉涉屏東安泰醫院9死火警案

值得一提的是，有意角逐屏東縣長的蘇清泉涉入屏東安泰醫院9死火警案，屏東地檢署今天初將蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦，目前判決結果尚未出爐。

