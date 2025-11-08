為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市長選戰藍綠白聲量出爐！吳靜怡曝黃國昌聲量驚人：靠爭議稱霸

    2025/11/08 14:07 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2026縣市長選戰在即，新北市長競爭激烈，包括民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌都已宣布投入選舉，國民黨則是以台北市副市長李四川呼聲最高。媒體人吳靜怡表示，根據跨平台社群監測數據，黃國昌以驚人的14萬聲量稱霸，但多仰賴爭議事件堆疊；反觀蘇巧慧與李四川則憑藉穩健信任形象逐步累積支持。

    吳靜怡今日在臉書發文表示，在新北市長選戰的數位與新聞戰場上，一場真實熱度的風暴正席捲而來，根據跨平台社群監測數據（累積至今年11月8日），黃國昌以驚人的14萬聲量稱霸，但多仰賴爭議事件堆疊；反觀蘇巧慧與李四川，則憑藉穩健信任形象逐步累積支持。

    吳靜怡指出，民進黨近日正式徵召蘇巧慧參選，藍營內則是李四川、劉和然與洪孟楷的角逐浮現，而黃國昌的參選表態更點燃藍白合變數。關鍵字關聯性與近期新聞，這五位人選的格局不僅暴露聲量與信任的落差，更預示選戰將進入「爭議 vs 信任」的決戰階段。

    吳靜怡表示，根據數據顯示，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，反映其爭議性政治風格引發兩極化，黃國昌的聲量軌跡與爭議事件同步，關聯關鍵字如「民眾黨」、「狗仔案」、「凱思國際」，強化其「高曝光、低信任」特徵。

    相較之下，民進黨選對會於11月5日徵召蘇巧慧，蘇巧慧相關新聞強調其三大優勢：家族背景、議會經驗與女性形象，讓聲量從慢熱轉向積極；而李四川則在輝達案中展現專業，維持信任形象，回應參選時強調「輝達比選舉重要」，好感度穩定，關聯關鍵字偏向「藍營市長人選」、「政策經驗」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播