新北市長選戰藍綠白聲量出爐！吳靜怡曝黃國昌聲量驚人：靠爭議稱霸

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2026縣市長選戰在即，新北市長競爭激烈，包括民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌都已宣布投入選舉，國民黨則是以台北市副市長李四川呼聲最高。媒體人吳靜怡表示，根據跨平台社群監測數據，黃國昌以驚人的14萬聲量稱霸，但多仰賴爭議事件堆疊；反觀蘇巧慧與李四川則憑藉穩健信任形象逐步累積支持。

吳靜怡今日在臉書發文表示，在新北市長選戰的數位與新聞戰場上，一場真實熱度的風暴正席捲而來，根據跨平台社群監測數據（累積至今年11月8日），黃國昌以驚人的14萬聲量稱霸，但多仰賴爭議事件堆疊；反觀蘇巧慧與李四川，則憑藉穩健信任形象逐步累積支持。

吳靜怡指出，民進黨近日正式徵召蘇巧慧參選，藍營內則是李四川、劉和然與洪孟楷的角逐浮現，而黃國昌的參選表態更點燃藍白合變數。關鍵字關聯性與近期新聞，這五位人選的格局不僅暴露聲量與信任的落差，更預示選戰將進入「爭議 vs 信任」的決戰階段。

吳靜怡表示，根據數據顯示，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，反映其爭議性政治風格引發兩極化，黃國昌的聲量軌跡與爭議事件同步，關聯關鍵字如「民眾黨」、「狗仔案」、「凱思國際」，強化其「高曝光、低信任」特徵。

相較之下，民進黨選對會於11月5日徵召蘇巧慧，蘇巧慧相關新聞強調其三大優勢：家族背景、議會經驗與女性形象，讓聲量從慢熱轉向積極；而李四川則在輝達案中展現專業，維持信任形象，回應參選時強調「輝達比選舉重要」，好感度穩定，關聯關鍵字偏向「藍營市長人選」、「政策經驗」。

